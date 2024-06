Due ladri in una villa di strada Colle Pizzuto, il vicino inizia a urlare: uno preso, l'altro riesce a fuggire

Ladri nuovamente in azione nella zona di Colle Pineta e Colle Pizzuto a Pescara.

Un furto è stato infatti sventato nel pomeriggio di lunedì 24 giugno in una villa di strada Colle Pizzuto nella quale i proprietari vengono solo un paio di mesi d'estate.

Intorno alle ore 18 qualcuno che frequenta la zona si accorge di come qualcosa non vada e nota alcuni movimenti strani all'interno della casa che di solito disabitata.

Allora decide di allertare le forze dell'ordine chiamando il 112. Nel frattempo il proprietario che si trova a Roma viene avvisato e così chiama il vicino di casa per chiedere di dare un'occhiata. Il vicino si affaccia al balcone e vede a pochi metri di distanza i due ladri, due giovani all'apparenza straniera, uno africano e l'altro dell'est Europa, e inizia a urlare costringendoli a una fuga frettolosa. Entrambi sono saltati dal primo piano e uno dei due ha scelto di scavalcare il muro di cinta sul lato di strada Colle Pizzuto trovandosi però di fronte gli agenti della squadra volante che l'hanno fermato. All'altro è andata meglio perché è fuggito passando da un terreno e andando in via Lago di Martignano facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno anche recuperato le due biciclette con le quali erano giunti sul posto i malviventi. Dalle prime informazioni, essendo una casa disabitata la maggior parte dell'anno, pare che i ladri fossero a caccia di cavi in rame da depredare. Sarebbe stato infatti trovato sollevato un tombino in ghisa.