Furto a Spoltore, villa svaligiata mentre i proprietari sono fuori: bottino ingente

Furto in una villa in via Tamigi a Spoltore nella serata di ieri, domenica 18 luglio.

I ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari, si sono introdotti nella casa dopo aver forzato una finestra.

Una volta all'interno hanno avuto il tempo e il modo per rubare oggetti di pregio e denaro contante di ingente valore.

Dopo essersi accorti di quanto avvenuto i proprietari hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor (nucleo operativo radiomobile) della Compagnia di Pescara che hanno eseguito sopralluogo e rilievi. La villa è servita da videosorveglianza.