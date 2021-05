Furto nella notte a Villa Raspa, ignoti rubano un furgone. L'appello del proprietario: "Aiutatemi" [FOTO]

Il fatto si è verificato in via Lubiana. A fare l’amara scoperta è stato un dipendente dell’azienda che stamattina intorno alle 7, dopo essere sceso per recarsi al lavoro, non ha trovato più il mezzo

Furto nella notte a Villa Raspa di Spoltore: ignoti hanno rubato un furgone Fiat Ducato bianco. Lo riporta Spoltore Notizie. Il fatto si è verificato in via Lubiana e a fare l’amara scoperta è stato un dipendente dell’azienda che stamattina intorno alle 7, dopo essere sceso per recarsi al lavoro, non ha trovato più il mezzo che ieri pomeriggio aveva lasciato parcheggiato in strada.

Il proprietario del mezzo ha sporto denuncia, diffondendo tramite Spoltore Notizie questo appello: “Nel caso qualcuno noti il furgone vi preghiamo di contattare le forze dell’ordine. Inutile dire che all’interno vi erano attrezzature da lavoro importanti per la nostra azienda. Il numero di targa del veicolo è FN 062 TT. Grazie a tutti per l’aiuto”. Va inoltre evidenziato che sulle portiere del veicolo c’è la scritta ‘Surfaces Fiber Lab’.