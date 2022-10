Svaligiata a San Giovanni Teatino la villa di un imprenditore di Pescara, colpo da oltre 100mila euro

La villa a San Giovanni Teatino di un imprenditore di 65 anni di Pescara è stata svaligiata l'altra sera, martedì 25 ottobre.

Il maxi furto avrebbe fruttato ai ladri un bottino intorno ai 130mila euro tra denaro in contanti (100mila euro) e gioielli in oro (30mila euro) come riferisce ChietiToday.

Dalla ricostruzione di quanto successo, i ladri sarebbero entrati nell'abitazione passando da una finestra del piano terra.

Una volta dentro alla villetta a schiera avrebbero scassinato con una mola due casseforti dentro alle quali c'erano sia denaro in contanti che gioielli in oro. A lanciare l'allarme è stato lo stesso imprenditore quando facendo rientro a casa si è reso conto del furto che era stato messo a segno. Allertate le forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sambuceto che con quelli della Compagnia di Chieti si occupano delle indagini.