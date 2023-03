Ritrovata a Ripa Teatina vanga di un trattore rubata a Cepagatti, denunciato un uomo

I carabinieri di Cepagatti, in collaborazione con quelli della Compagnia di Chieti, hanno segnalato alla competente autorità in stato di libertà un uomo di 35 anni perché sarebbe stato trovato in possesso di una vanga per trattore agricolo del valore di 2mila euro.

L'attrezzo agricolo è risultato essere di proprietà di un imprenditore agricolo di Cepagatti il quale ne aveva denunciato il furto lo scorso 2 settembre.

Per questa ragione il 35enne è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Invece l’attrezzo agricolo, posto sotto sequestro, è stato affidato a ditta specializzata per la custodia.