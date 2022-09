Rubano un trattore a Pianella, denunciati 3 uomini: uno trovato anche con una pistola scacciacani

Tre uomini di età compresa tra 39 e 54 anni sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Cepagatti per il reato di furto aggravato in concorso alla conclusione delle indagini.

Come riferiscono i militari dell'Arma, al termine di una minuziosa attività di indagine, i 3 sarebbero stati riconosciuti quali autori del furto di un trattore cingolato commesso a metà del mese di luglio in Pianella.

Nel corso della medesima attività è stata anche rinvenuta, dentro all’autovettura di uno dei 3 uomini, una pistola scacciacani priva del tappo rosso che l’uomo teneva occultata nel vano porta oggetti.