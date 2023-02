Un furto e un tentato furto in villa sul lungomare sud: è caccia ai malviventi

Un furto messo a segno e uno tentato nella zona sud della città, per la precisione sul lungomare all'altezza dell'incrocio con viale d'Annunzio a due passi dalla pineta dannunziana.

I fatti si sarebbero verificati a distanza di poco tempo nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 febbraio. I malviventi che da quanto risulterebbe dalle immagini di alcune telecamere erano a volto coperto, sarebbero entrati nella prima abitazione spaccando una porta finestra. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro la casa e portato via soldi contanti. Poco dopo gli stessi uomini avrebbero tentato di entrare in una villa vicina: a metterli in fuga sarebbe stato l'allarme.

A scoprire il furto riuscito è stata la proprietaria dell'abitazione di ritorno dalla messa. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni un'auto era stata notata aggirarsi nei dintorni e il sospetto è che fosse quella con cui i ladri stavano presidiando la zona.

Ad indagare è la polizia.

Proprio ieri in città, proprio al fine di prevenire anche i reati predatori, si è tenuta una grossa operazione coordinata tra le forze dell'ordine che in poche ore ha portato all'arresto di sei persone e il sequestro di oltre 9 chili di droga.