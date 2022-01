Aveva rubato un tablet in un negozio di corso Vittorio, ma il proprietario lo vede ripassare e lo fa fermare dalla polizia

Un uomo di 38 anni, incensurato, è stato tratto in arresto dalla polizia dopo un furto messo a segno in un negozio di telefonia in pieno centro a Pescara.

Il fatto è avvenuto in corso Vittorio Emanuele II nella mattinata di ieri, domenica 23 gennaio.

Il 38enne aveva rubato un tablet del valore di alcune centinaia di euro dal negozio.

Ma il proprietario, dopo essersi reso conto del furto subìto ha riconosciuto, poco dopo il 38enne che stava ripassando davanti alle sue vetrine. Il negoziante ha così bloccato l'uomo e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e sul posto è arrivata la polizia. Gli agenti della squadra volante, diretti da Paolo Robustelli, hanno fermato l'uomo che adesso dovrà rispondere del reato di furto.