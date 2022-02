I proprietari in cucina, i ladri in camera da letto: svaligiata un’abitazione a Spoltore

Mentre i proprietari si trovavano in cucina, intenti a consumare la cena, i ladri sono riusciti a penetrare nella camera da letto, svaligiandola. È accaduto una decina di giorni fa a Spoltore, ma la vicenda è stata resa nota soltanto ora. Stando a ciò che si legge su Spoltore Notizie, infatti, un appartamento di via Montinope, non molto lontano dal Municipio, è stato colpito da ignoti, intorno alle ore 20, riproponendo per l'ennesima volta l'emergenza sicurezza che da un po' di tempo imperversa sia nel capoluogo sia nelle frazioni, come ad esempio Caprara.

Secondo quanto riferisce Spoltore Notizie, i malviventi, presumibilmente in due, hanno forzato la finestra della stanza dove gli anziani abitanti della casa sono soliti dormire, per poi rovistare all'interno dei cassetti. Dopo una ricerca piuttosto serrata, i ladri hanno deciso di prelevare i pochi oggetti in oro che la coppia conservava gelosamente, per poi dileguarsi nel buio. Quando i coniugi sono andati a letto, hanno trovato il caos nella camera. E così, una volta realizzato cosa fosse accaduto, non è rimasto loro altro da fare che avvisare i propri figli.

Il furto, come detto, si è verificato all’ora di cena. I furfanti si sono introdotti indisturbati nella casa e gli ignari proprietari, intenti a consumare il pasto in cucina, non si sono accorti di niente. Il giorno dopo, i derubati hanno sporto regolare denuncia al comando dei carabinieri di Spoltore, che adesso hanno avviato le indagini del caso.