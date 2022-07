Furto in un supermercato, nasconde alimenti nello zaino ma viene scoperto: giovane denunciato

Un giovane di 33 anni dell'Aquila è stato denunciato per il reato di furto dopo l'intervento della squadra volante in un supermercato in via Nazionale Adriatica Nord a Pescara.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dall’ addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato l’uomo che avrebbe nascosto generi alimentari all’interno del proprio zaino.

Il 33 enne è già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.