Un uomo di 43 anni di Napoli ma residente a Pescara è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile con l'accusa di aver rubato generi alimentari per un valore di circa 60 euro. La merce è stata prelevata da un supermercato di via D'Avalos.

Ruba generi alimentari in un supermercato in via D'Avalos, denunciato per furto aggravato