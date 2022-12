Ruba il portafoglio ad una cliente di un supermercato: rintracciato e denunciato dalla polizia

Un cittadino bulgaro è stato denunciato dalla polizia per furto. Lo scorso 7 dicembre, infatti, il personale della squadra volante è intervenuto dopo la segnalazione di un furto con destrezza avvenuto in un supermercato del centro città. Una 73enne era entrata nell'attività commerciale per fare la spesa, ma mentre effettuava le compere veniva avvicinata da un giovane che, approfittando di un attimo di distrazione della donna, sarebbe riuscito a sfiliare il portafoglio dalla borsa dandosi poi alla fuga.

Gli agenti hanno subito avviato le ricerche ricostruendo quanto accaduto ed identificando il responsabile, che nello stesso pomeriggio in un'altra attività commerciale avrebbe tentato un altro furto. Per questo, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.