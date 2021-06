Anziana si allontana da casa per pochi minuti, furto in pieno giorno a Spoltore: "Nessuno ha visto nulla"

Furto in pieno giorno, ieri, nel centro storico di Spoltore, in un'abitazione di via del Corso. Un'anziana, dopo essersi allontanata da casa per una mezz'oretta, una volta rientrata ha fatto l’amara scoperta: “Eppure sono stata via soltanto pochi minuti”, ha riferito la donna a Spoltore Notizie. I malviventi le sono entrati tra le mura domestiche per rubare alcuni oggetti di valore, mettendo a soqquadro l'appartamento.

Il tutto è accaduto in pieno giorno, quando nella zona erano presenti i clienti di una vicina attività commerciale, residenti e impiegati di un'azienda che si trova a poche decine di metri di distanza dal luogo in cui è stato messo a segno il colpo. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune telecamere ma, purtroppo, nessuno ha visto personaggi sospetti aggirarsi nei paraggi. Si pensa persino a un basista, tanto spregiudicata è stata l’azione.