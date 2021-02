Sfonda la vetrina e ruba cosmetici in un negozio di via Vespucci dopo aver tentato furto in viale Marconi, arrestato [FOTO]

Il malvivente è stato sorpreso dai carabinieri che l'hanno arrestato in flagranza di reato recuperando i prodotti rubati

I carabinieri della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto un uomo pescarese di 33 anni già noto alle forze dell'ordine, che è stato sorpreso la notte scorsa mentre rubava prodotti cosmetici da un negozio di viale Vespucci dopo aver sfondato la vetrina.

Il 33enne dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Il giovane è stato sorpreso intorno alle ore 2 dai militari della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile mentre usciva dal centro “Passione Estetica” subito dopo aver preso numerosi cosmetici.

Diversi sono stati i colpi messi a segno nei giorni scorsi, veri e propri “raid notturni”, che hanno interessato esercizi commerciali ubicati in diversi punti della città. Le indagini dell’Arma si stanno concentrando proprio su questa tipologia di reati, con analisi delle riprese delle telecamere di videosorveglianza e raccolta di dati informativi utili a ricostruire ogni movimento di interesse investigativo. Grazie a questa attività dopo ulteriori accertamenti conseguenti all’arresto del 33enne, gli uomini delle gazzelle dell’Arma hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva tentato un altro furto, dalle analoghe modalità, ai danni di un altro esercizio commerciale in viale Marconi, la cui vetrina risultava in gran parte danneggiata. Dovrà rispondere anche di questo.

Le indagini proseguono allo scopo di verificare ulteriori eventuali responsabilità dell'arrestato relativamente ad altri furti con spaccata messi a segno nei giorni scorsi, con particolare riferimento alla zona di Porta Nuova.

L’arrestato, al termine del giudizio direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.