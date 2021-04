Tenta un furto con spaccata in un bar ai Colli: bloccato e arrestato dai carabinieri motociclisti

In manette è finito un 21enne pescarese già noto per altri reati simili. Per spaccare la vetrina ha usato un grosso vaso

Ha tentato un furto con spaccata in un bar in i via del Santuario a Pescara, ma è stato bloccato in flagranza di reato e arrestato dai carabinieri motociclisti. In manette è finito un 21enne pescarese già noto per altri reati simili commessi nei giorni scorsi fra Pescara e Spoltore.

Alle 23 di ieri il giovane ha rotto la vetrina utilizzando un grosso vaso trovato sul posto per poi introdursi nel buco creato. Sul posto però sono arrivati i carabinieri in moto del Nor di Pescara che lo hanno bloccato dopo una fuga a piedi per le vie limitrofe, durata però pochissimo prima dell'arresto. Oggi verrà processato per direttissima.