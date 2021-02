Sorpreso a scardinare la porta di un negozio, arrestato: aveva già commesso 2 furti con spaccata 4 giorni fa

La polizia trae in arresto un 32enne che era già stato colto sul fatto 4 giorni fa dopo aver rubato in un negozio di cosmetici in via Vespucci

Era già stato colto sul fatto nella notte del 12 febbraio quando in via Vespucci a Pescara aveva sfondato la vetrina del negozio "Passione Estetica" dal quale stava uscendo con diversi prodotti cosmetici rubati.

Poco prima aveva tentato un altro furto con spaccata in un altro locale in viale Marconi.

Venne arrestato in flagranza di reato e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Una misura che evidentemente non l'ha distolto dalla sua attività criminale notturna visto che è stato sorpreso dalla polizia mentre stava tentando un nuovo furto con spaccata questa volta in via degli Aprutini.

L’uomo, un 32enne pescarese, era in possesso di una spranga e alcuni arnesi utili allo scasso, una pinza e due grimaldelli e per questo motivo è stato arrestato in flagranza di reato dalla squadra volante per tentato furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria nelle camere di sicurezza della questura in attesa della convalida.

Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare se l’uomo è stato autore di un’altra spaccata consumata la notte precedente.