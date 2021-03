Furto con spaccata in un ristorante di Villa Raspa [FOTO]

Ignoti sono entrati in azione nella notte. Come riporta Spoltore Notizie, non si esclude la presenza di un complice a fare da palo

Furto con spaccata, nella notte, in un noto ristorante di Villa Raspa. Come riporta Spoltore Notizie, i titolari del 'Sushi Niko' in viale Europa hanno ricevuto stamattina, alla riapertura, una brutta sorpresa, ma soprattutto “un benvenuto amaro”, come dichiarato da loro stessi, se si considera che l’attività commerciale in questione è operativa da appena una settimana.

Il colpo, riferisce Spoltore Notizie, è stato messo a segno intorno all’una: un malvivente, ripreso dalle videocamere di sorveglianza, con il volto travisato e il cappuccio della felpa in testa, ha mandato in frantumi la porta di accesso secondaria e si è introfulato portando via il denaro contante custodito nella cassa. Non si esclude la presenza di un complice a fare da palo.

Un blitz durato pochi minuti, che ha lasciato però danni ingenti. Il bottino, spiega Spoltore Notizie, ammonta a un migliaio di euro. Il malvivente per entrare avrebbe usato un coperchio in ghisa di un tombino. Sul posto i carabinieri di Spoltore, che hanno subito avviato le indagini del caso.