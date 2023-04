Furto con spaccata in un ristorante di Spoltore: denunciato un giovane dai carabinieri

Un giovane già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pescara, per furto e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella notte del 21 aprile, infatti, nel territorio di Spoltore in via Senna si sarebbe introdotto all'interno di un ristorante dopo aver rotto la vetrata di una finestra, raggiungendo poi il registratore di cassa dal quale ha avrebbe portato via banconote per 50 euro.

Poco dopo, però, è stato bloccato dalla pattuglia dei carabinieri arrivata sul posto che ha recuperato il denaro rubato.Il giovane, una volta fermato, avrebbe inveito contro i militari. L'attività era già stata oggetto di furti in precedenza.