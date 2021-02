Furto in via dei Bastioni, sfondata la vetrina della pescheria e rubati gli spiccioli [FOTO]

Altra notte movimentata nella zona di Porta Nuova a Pescara quella appena passata con altri 2 furti con spaccata a danno di altrettanti negozi dopo i colpi a "Uza" in via Mazzarino e "dal Ruvido" in via Conte di Ruvo.

Questa volta, i malviventi hanno preso di mira il Gran Caffè D'Amico in viale Gabriele d'Annunzio e la pescheria "Pianeta Mare by Ciroli" in via dei Bastioni.

In quest'ultima è stata sfondata, in piena notte, la porta vetrina di ingresso e dal locale è stato poi rubato il poco denaro contenuto nel registratore di cassa.

Sul furto aggravato sono in corso indagini da parte della polizia che è intervenuta sul posto.