Nuovo furto con spaccata, sfondata con un tombino la vetrina della parrucchiera "Hair Look Silvana" [FOTO]

Questa volta è stato preso di mira il locale in via Gran Sasso a Pescara, indagano i carabinieri

Nuovo furto con spaccata messo a segno a Pescara la scorsa notte.

Questa volta a essere presa di mira è stata la parrucchiera "Hair Look Silvana" in via Gran Sasso.

La porta vetrina di ingresso è stata sfondata con un tombino preso nelle vicinanze del negozio.

Rotto il vetro il malvivente si è intrufolato nel negozio alla ricerca di soldi ma ha trovato solo i pochi spiccioli presenti nella cassa. Non contento ha però deciso di impossessarsi di alcuni prodotti presenti nel salone. Solo questa mattina la proprietaria dell'attività si è accorta di quanto accaduto. Come già accaduto per molti casi di furti con spaccate che si sono verificati negli ultimi tempi, è più il danno per la riparazione della porta che il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si occupano delle indagini.