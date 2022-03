Furto con spaccata in un ristorante di via dei Bastioni

Un altro furto con spaccata nella zona di Porta Nuova a Pescara la scorsa notte.

A essere presa di mira un'attività di via dei Bastioni dove solo qualche settimana fa era stato "visitato" un bar distante poche decine di metri.

Questa volta i malviventi hanno spaccato la vetrina del ristorante "Officina di Frate Tac".

Nonostante i pericolosi vetri rimasti penzoloni qualcuno si è riuscito comunque a introdurre nel locale. Come quasi sempre avviene in questi casi è più il danno subìto del bottino ottenuto. Sono stati infatti rubati i soldi che erano nel registratore di cassa. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.