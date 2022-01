Furto con spaccata in un negozio d'abbigliamento: fermate e denunciate due persone per ricettazione

Furto con spaccata la scorsa notte a Pescara e due persone denunciate per ricettazione. Gli agenti della squadra volante infatti sono intervenuti alle 3,40 a seguito di una segnalazione per un furto e una volta su posto hanno notato la rottura della vetrata della porta d'ingresso, con merce rubata per un valore di 500 euro come stimato dalla responsabile del negozio.

Verso le 6,30 durante l'attività di perlustrazione e rintraccio dei responsabili, gli operatori hanno notato in una zona limitrofa al negozio, due persone con due buste di grosse dimensioni e uno zaino che, alla vista degli agenti, hanno tentato la fuga ma sono state fermate e controllate.

All’interno delle buste e dello zaino, venivano rinvenuti diversi capi di abbigliamento completi di etichette e di placche antitaccheggio; altresì indosso ad una delle due persone controllate, venivano rilevate alcune chiavi esagonali di diverso calibro ed una torcia tascabile che venivano sequestrate. La merce poi è stata riconosciuta dalla titolare del negozio che aveva subito il furto. Si tratta di 65 capi d'abbigliamento, uno zaino ed un profumo. I denunciati per ricettazione sono un 31enne di origini senegalesi e un 33enne italiano. Le indagini proseguiranno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.