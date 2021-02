Furto con spaccata al Gran Caffè D'Amico, altro colpo a Porta Nuova

Ancora 2 esercizi colpiti di notte dopo i colpi nel negozio "Uza" di viale Marconi e il bar ristorante "dal Ruvido" in via Conte di Ruvo "visitati" nella notte tra sabato e domenica

Altri 2 furti con spaccata delle porte di ingresso nella notte scorsa nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Tra gli esercizi commerciali colpiti stavolta troviamo anche lo storico "Gran Caffè D'Amico" di fronte alla cattedrale di San Cetteo e adiacente al teatro Michetti.

L'altra attività presa di mira dai ladri è stata la pescheria "Pianeta Mare by Ciroli".

Per quanto riguarda lo storico bar di viale Gabriele d'Annunzio è stata sfondata la porta vetro di ingresso al locale e una volta all'interno sono stati rubati liquori, patatine e caramelle che erano negli espositori sul bancone. Dunque bottino magro ma danno importante per l'esercente che ha dovuto far riparare la porta.

Su posto è intervenuta la polizia che si occupa delle indagini utili a risalire al responsabile (o ai responsabili) del furto aggravato.