Furto con spaccata in un ristorante di Villanova di Cepagatti: individuato il presunto responsabile

Sarebbe il responsabile di una spaccata compiuta nella notte del 21 marzo ai danni di un ristorante di Villanova di Cepagatti e per questo un 23enne italiano è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria dai carabinieri della stazione locale.

A permettere di individuarlo le indagini condotte dai militari che avrebbero dunque identificato il ragazzo, ben noto alle forze dell'ordine, come quello che quella notte, dopo aver scavalcato la recinzione del locale che si trova sulla nazionale, avrebbe infranto il vetro di una finestra con uno scalpello in legno introducendosi all'interno e portando via 20 euro, tutti in monete, dalla cassa.

Lo scalpello è stato recuperato e sottoposto a sequestro. Il giovane dovrà quindi rispondere di furto aggravato.