Mette a segno un furto con spaccata in un bar: nuovo arresto per un 21enne

Torna a colpire il giovane responsabile di una serie di spaccate notturne in diverse attività di Porta Nuova. Il 21enne di nazionalità marocchina, già arrestato nel 2021 e sottoposto agli arresti domiciliari, la notte scorsa è finito nuovamente in manette dopo aver messo a segno un furto in un bar di Pescara Vecchia. Il giovane, dopo aver spaccato la vetrina dell'attività, è entrato all'interno alla ricerca di denaro e merce da rubare ma è stato sorpreso in flagranza di reato dagli agenti della squadra volante che lo hanno bloccato ed arrestato.