Furto nella scuola di via Rubicone, arrestati due uomini (uno dopo una fuga) che avevano rubato strumenti musicali

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver messo a segno un furto nella scuola primaria di via Rubicone a Pescara.

Il fatto è avvenuto nella notte di domenica e sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della polizia diretti dal commissario campo Pierpaolo Varrasso.

I poliziotti hanno colto in flagranza di reato due uomini che avrebbero provato a rubare alcuni strumenti musicali presenti nel plesso scolastico.

All’arrivo dei poliziotti, come informano dalla questura, i due uomini erano ancora all’interno dell’istituto scolastico, intenti a rovistare nelle aule. Uno dei ladri è stato bloccato immediatamente, mentre il più giovane, che si era dato alla fuga, è stato inseguito da uno dei poliziotti e bloccato in via Basento, dove si era posizionato il personale di un altro equipaggio della volante, al fine di sbarrare ogni via di fuga. Durante l’udienza di convalida il giudice ha applicato a entrambi la misura cautelare dell’obbligo della firma.