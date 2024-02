Furto con scasso negli uffici della Regione di via Catullo: portati via 300 euro e un pc portatile [FOTO]

Danni alle porte d'ingresso, a quelle degli uffici e alle cassettiere, anche quelle forzate, oltre a quelli fatti ai distributori di cibi e bevande per portare via, a quanto pare, un computer portatile e circa 300 euro contanti.

Questo il bottino del furto messo a segno la scorsa notte negli uffici della Regione Abruzzo di via Catullo a Pescara.

Diverse le stanze dei dipartimenti, tra cui quelli di agricoltura, caccia e pesca, infrastrutture e trasporti, messi a soqquadro.

A trovare la sorpresa la mattina di lunedì 19 febbraio sono stati i primi impiegati arrivati in ufficio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri cui è stata sporta regolare denuncia, con anche la scientifica che si sta occupando dei rilievi. Non sarebbe la prima volta che qualcuno si introduce in quegli uffici. Venerdì scorso, spiega il direttore del dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Emidio Primavera, qualcuno si sarebbe introdotto rompendo uno dei distributori. Alla domanda sul se questi episodi avvengono solo di notte risponde che non è sempre così: «È capitato che qualcuno sia entrato di giorno rubando dei portafogli», spiega.

«Abbiamo trovato le porte d'ingresso del primo e del terzo piano forzate e anche alcune degli uffici che erano chiusi a chiave e sono stati scassinati così come le cassettiere dove forse pensavano di trovare dei soldi», spiega. Soldi che probabilmente hanno trovato nei distributori: tutti e quattro quelli presenti negli uffici sarebbero stati forzati e rotti per asportarne il contenuto.

Il cancello del dipartimento infrastrutture e trasporti viene regolarmente chiuso la notte, ma un servizio di guardia né di giorno né nelle ore diurne a quanto pare c'è. I ladri, secondo una prima ipotesi, potrebbero essere entrati da uno dei garage che si trovano sotto il dipartimento dell'Agricoltura da cui poi, attraverso i corridoi, si raggiungono anche tutti gli altri uffici.