Ladri assaltano la gioielleria Sarni oro di Auchan: ingente il bottino

Una banda di malviventi, composta da almeno quattro persone, ha messo a segno un furto all'interno della gioielleria "Sarni Oro" nel centro commerciale Auchan lungo la Tiburtina, a Pescara. I ladri sono entrati in azione la notte fra sabato e domenica, e dopo aver sfondato con delle mazze di ferro ed attrezzi da scasso una porta laterale con doppio vetro, sono entrati nel centro commerciale e qui si sono subito diretti verso la gioielleria, danneggiando e forzando la serranda e rompendo la vetrina.

Nonostante l'allarme sia scattato immediatamente, nel giro di pochissimi minuti sono riusciti a portare via gioielli e preziosi per poi darsi alla fuga. Sul posto è arrivato il vigilantes che ha allertato la polizia, intervenuta inizialmente con la squadra volante e poi con gli uomini della scientifica e della squadra mobile, che si stanno occupando delle indagini analizzando anche le immagini delle telecamere di sicurezza. Ingente il bottino, che non è ancora stato quantificato. Gli inquirenti sono convinti che si tratti di una banda di professionisti, probabilmente arrivata da fuori regione.