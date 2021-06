Sorpreso a rubare in un ristorante di Spoltore, arrestato per l'ennesima volta un giovane prima della fuga

Nuovo arresto per il giovane di 21 anni di Spoltore che negli ultimi mesi ha commesso numerosi furti con spaccata nelle ore notturne in diversi bar, ristoranti e negozi sia di Pescara che Spoltore.

All'alba di oggi, giovedì 24 giugno, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della Compagnia Nor- Sezione radiomobile di Pescara che l'hanno sorpreso mentre stava ancora rubando.

In particolare, dopo una segnalazione di furto in atto in un noto ristorante, giunta sull’utenza 112 da un cittadino risvegliato dai rumori, due pattuglie, prontamente sul posto, hanno sorpreso il giovane che dopo aver mandato in frantumi la vetrata e aver preso le monete presenti nel registratore di cassa, ferito a una mano, si stava dando alla fuga.

L’arrestato posto agli arresti domiciliari è in attesa del rito direttissimo di convalida, previsto per la mattinata odierna.