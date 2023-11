Ruba registratore di cassa ma viene rintracciato poche ore dopo grazie alla visione delle telecamere

Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato dalla polizia perché avrebbe commesso un furto in un negozio di Pescara nella notte del 29 novembre.

Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e al controllo del territorio, svolti dalla squadra volante il 28enne è stato denunciato per un furto in danno di un’attività commerciale.

Ieri mattina, la sala operativa della questura ha inviato una pattuglia in un esercizio pubblico del centro città, dove, nella notte, era stato consumato un furto.

Dai primi accertamenti è emerso che un uomo, previa effrazione della porta di ingresso, si era introdotto all’interno dell’attività rubando il registratore di cassa. Dalla immediata visione delle telecamere, in dotazione all’esercizio commerciale, gli agenti hanno esaminato le caratteristiche dell’uomo che aveva perpetrato il furto e hanno diramato le noti descrittive alle altre volanti impegnate sul territorio, tramite la sala operativa. Le pattuglie hanno così setacciato sia il centro cittadino che le zone periferiche e, nella notte, hanno riconosciuto in via Tavo un soggetto che corrispondeva perfettamente alla descrizione. L’uomo, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio, sottoposto a controllo stava indossando gli stessi abiti e, in particolare, una maglia di colore azzurro, visibili dalle immagini acquisite. Il 28enne, perquisito, sarebbe stato trovato anche in possesso di arnesi atti allo scasso. Accompagnato in questura per l'identificazione in quanto privo di documenti, all’esito degli accertamenti è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato e per il possesso di strumenti atti allo scasso.