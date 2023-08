Trasporta 50 chili di rame con la bici, sorpreso e denunciato per furto

Un uomo di 41 anni di nazionalità senegalese è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara nella tarda serata di lunedì 28 agosto.

Il 41enne era a bordo di una bicicletta ed è stato bloccato in via Rio Sparto dai militari che l'avrebbero trovato mentre trasportava 50 chili di rame.

Gli accertamenti avrebbero permesso di verificare che il cosiddetto “oro rosso” era stato rubato poco prima in via Raiale dentro all’ex cementificio da tempo in stato di abbandono. Il 41enne, già noto per episodi di questo tipo, dovrà quindi rispondere del reato di ricettazione.