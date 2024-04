Sorpreso a rubare rame in un'azienda abbandonata in via Tiburtina, ragazzo arrestato

La polizia ha sventato un furto di rame in un'azienda abbandonata in via Tiburtina a Pescara.

Gli agenti della squadra volante, alle ore 7:30 di mercoledì 10 aprile, hanno fermato e arrestato un ragazzo di 22 anni dopo che avrebbe reciso e rubato cavi in rame.

L'intervento delle pattuglie è scaturito dalla segnalazione, pervenuta alla sala operativa della questura, della presenza di una persona intenta a rubare materiale da una cabina elettrica all'interno dell'opificio in disuso.

L'azienda, che aveva interrotto l'attività da diversi anni custodiva ancora macchinari e altro materiale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente perlustrato le zone limitrofe all'azienda intercettando un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita dal richiedente e che trasportava la refurtiva. Al giovane è stato intimato di fermarsi ma il 22enne, abbandonato il maltolto, si sarebbe dato alla fuga scavaldando un muretto. Il tentativo del ragazzo però è risultato vano. Gli agenti sono infatti riusciti a bloccarlo e arrestarlo. È stata quindi recuperata la matassa di cavi abbandonata che è stata restituita al proprietario e una smerigliatrice utilizzata per tranciare i cavi. Dopo gli accertamenti di rito, l'arrestato è stato accompagnato nel proprio domicilio in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.