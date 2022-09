Sorpreso in auto con una tonnellata di rame rubato dalla ferrovia Pescara-Bari, arrestato in via Alento

Stava viaggiando in automobile con un carico di quasi una tonnellata di rame (995 chilogrammi) quando è stato fermato e arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara.

In manette è finito un uomo di 58 anni di Pretoro già noto alle forze dell'ordine.

Il 58enne, nella serata di ieri (sabato 10 settembre), è stato arrestato in flagranza del reato di furto.

L’uomo fermato in via Alento, è stato trovato in possesso all’interno della sua autovettura di 99,5 chilogrammi di cavi di rame che da immediato sopralluogo, è stato riscontrato che i cavi fossero stati asportati sulla vicina tratta ferroviaria direzione Pescara-Bari. Di conseguenza l’uomo è stato accompagnato agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nella mattinata di domani, lunedì 12 settembre.