Entra di notte nel pronto soccorso e ruba materiale sanitario, nei guai una ragazza

Furto aggravato. Questo il reato del quale dovrà rispondere una ragazza di 29 anni che avrebbe rubato materiale sanitario dentro al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

La 29enne è stata denunciata in stato di libertà dagli agenti della squadra volante, diretti dal vicequestore aggiunto Pierpaolo Varrasso.

Nello specifico, intorno alle ore 4:30, la donna sarebbe entrata nel pronto soccorso e avrebbe iniziato a girovagare con fare sospetto nel reparto, e senza che necessitasse di cure mediche.

Notato lo strano comportamento, il personale sanitario ha avvisato il personale della vigilanza che ha contattato la sala operativa della questura tramite 113. Gli agenti della squadra volante, giunti sul posto, hanno proceduto al controllo della donna la quale sarebbe risultata in possesso di svariato materiale sanitario che avrebbe cercato di occultare sulla propria persona. Tutto il materiale rinvenuto è stato riconosciuto come di proprietà dell’ospedale e riconsegnato al personale medico. Per questo motivo la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per furto aggravato.