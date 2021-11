Furto notturno nelle poste di via Tirino: portati via 180 mila euro

Furto dal bottino ingente nella notte a Pescara. I malviventi infatti sono entrati in azione nell'ufficio postale di via Tirino a San Donato. Dalle prime informazioni sono stati portati via circa 180 mila euro. Le indagini sono affidate alla polizia con la squadra volante intervenuta sul posto subito dopo la denuncia del direttore della filiale, oltre alla polizia scientifica che si sta occupando dei rilievi. Non vi sarebbero segni di effrazione nè sulle porte e fineste, e nemmeno sulla cassaforte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO