Strappa 140 euro dalle mani della sua vittima che in auto nasconde uno sfollagente: denunciati entrambi

Ha strappato 140 euro dalle mani della sua vittima che, a sua volta, è stata trovata in possesso di un grosso sfollagente in legno nascosto nella sua automobile. Per entrambi è scattata la denuncia.

Per il 41enne identificato dai carabinieri della sezione radiomobile è scattata la denuncia per furto con strappo. Per la vittima, invece, quella per porto d'armi ed oggetti atti ad offendere dato che, spiegano i militari, non ha saputo dare giustificazioni sul perché fosse in suo possesso.