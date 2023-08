Avvocatessa rincorre in spiaggia il ladro che le ha rubato il portafogli e lo fa arrestare

Quando si è accorta di aver subìto in spiaggia il furto del suo portafogli non ci ha pensato su un attimo e si è messa a rincorrere il ladro riuscendo a fermarlo e a farlo arrestare.

Protagonista della vicenda, avvenuta nello stabilimento balneare Nettuno nella giornata di mercoledì 23 agosto, è stata l'avvocatessa Daniela Terreri che è anche consigliera del Cda della Saga, la società che si occupa della gestione dell'aeroporto d'Abruzzo.

In base a quanto accaduto, il malvivente, di nazionalità straniera, si sarebbe avvicinato all'ombrellone proprio quando la professionista si era allontanata di qualche metro.

Approfittando della momentanea assenza si sarebbe impossessato del portafogli prendendolo dalla borsa con al suo interno circa 300 euro in contanti. Ma l'uomo avrebbe provato a sottrarre altro dalla borsa e l'avvocatessa si è accorta di quanto stesse succedendo. A quel punto non ci ha pensato su e si è fiondata sul ladro che però avrebbe reagito. Ma la Terreri non ha tentennato e ha iniziato a strillare per chiedere aiuto e sul posto sono accorsi i bagnini dello stabilimento e i suoi amici. Nel frattempo lei aveva già recuperato quanto rubato. Poco dopo sono arrivati gli agenti della polizia che hanno arrestato l'uomo.