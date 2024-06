Rubano pc portatile dentro a un'auto a Giuliano Teatino, arrestati 2 giovani del Pescarese

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ortona e della Stazione di Miglianico hanno eseguito 2 misure cautelari per furto su auto in sosta.

Destinatari dell’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti, su richiesta della locale procura della Repubblica, due ragazzi di 24 anni di Scafa e Collecorvino, come riporta ChietiToday.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Nei confronti due due giovani è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora. Entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

In seguito alle indagini svolte dai militari dell'Arma, i due indagati sono ritenuti i presunti responsabili del furto di un computer portatile dall’abitacolo di un’automobile di un agente immobiliare parcheggiata domenica 16 giugno nel centro urbano di Giuliano Teatino.