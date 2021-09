Furto in una pasticceria di Francavilla, fermati due fratelli di Nocciano dopo la fuga

Furto nella pasticceria "Il Capriccio" a Francavilla al Mare la scorsa notte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia carabinieri di Chieti e i poliziotti della questura di Pescara.

Ad agire due fratelli di Nocciano che forse pensavano di trovare un bottino “gustoso”, come riferisce ChietiToday.

Ma così non è stato, all’interno dello zaino della loro complice solo tante monete, circa 20 euro. A nulla sono valsi i tentativi del figlio del titolare dell’esercizio commerciale di evitare che il terzo complice, ancora all’interno del locale, guadagnasse la fuga. I due fratelli, di 33 e 32 anni, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato e la refurtiva è stata restituita al titolare del negozio. I due si sono dileguati all’arrivo del pasticciere e del suo amico. Uno a piedi e l’altro in auto, lasciando la complice al suo destino. Ed è proprio attraverso il numero di targa che sono stati immediatamente rintracciati. Sono in corso accertamenti per identificare la donna che si accompagnava ai due, per lei le ore sono contate.