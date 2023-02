Furti, nuovo colpo ai danni di un parrucchiere: rubate piastre e asciugacapelli

I ladri hanno preso di mira i negozi dei parrucchieri negli ultimi giorni a Pescara.

Dopo il furto messo a segno in un locale di via D'Avalos, dal quale è stato portato via un bottino di circa 10mila euro, è stato preso di mira un locale di via Silvio Pellico nella zona centrale.

Le modalità utilizzate sono simili: i malviventi si sono introdotti nel negozio dopo aver forzato la porta di ingresso usando un piede di porco.

Poi una volta all'interno l'obiettivo è stato chiaro ovvero rubare le piastre per capelli e i phon, oltre ad altri accessori per un valore di circa 6mila euro. Ad accorgersi di quanto avvenuto è stata una passante che ha visto la porta stranamente aperte mentre stava passando da quelle parti. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che si occupano delle indagini.

«Con grande rammarico pubblico questa notizia che mi riguarda personalmente», si legge sul profilo Facebook del parrucchiere, «ma solo per sensibilizzare le persone a non acquistare prodotti che non siano fonte sicura garantiti e certificati, un grazie di cuore alle forze dell'ordine i quali sono stati disponibilissimi e a tutti gli amici per una parola di conforto».