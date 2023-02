Svaligiato il negozio di un parrucchiere in via D'Avalos, bottino di 10mila euro [FOTO]

Un furto è stato messo nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel negozio di parrucchiere di Marco Di Carlo in via D'Avalos a Pescara.

Ad agire all'interno del negozio, almeno stando alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, è stato un solo malvivente.

Nel locale è entrato dopo aver forzato la porta di ingresso, presumibilmente con un piede di porco.

Una volta all'interno sapeva bene che cosa prendere e si è concentrato sulle piastre per capelli e sugli asciugacapelli di una nota marca del settore. In totale sono stati rubati una quarantina di pezzi per un valore di circa 10mila euro. Il colpo è stato messo a segno in piena notte, verso le ore 4. L'allarme è scattato ma nonostante questo il ladro, nel giro di una decina di minuti, ha prelevato i prodotti ed è andato via. Nessuno dei cittadini della zona ha pensato di avvisare le forze dell'ordine. È stato lo stesso proprietario ad accorgersi di quanto successo il mattino seguente all'apertura del negozio. Da segnalare, come riferisce lo stesso proprietario, come davanti al suo negozio ci sia da tempo l'impalcatura per i lavori (fermi da tempo a detta dal proprietario) nel palazzo che ha nascosto maggiormente l'ingresso del negozio.

Nei 17 anni di attività è la prima volta che subisce un furto e il proprietario è convinto che chi ha agito è andato a colpo sicuro.