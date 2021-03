Ladro "goloso" sorpreso a rubare oltre mezzo chilo di Nutella: denunciato dalla polizia

Ha rubato quattro barattoli di Nutella da un supermercato in centro, ma è stato notato da una pattuglia della polizia mentre camminava in strada con il giubotto gonfio. Per questo, un 20enne di Spoltore è stato denunciato per furto aggravato. Gli agenti della squadra volante ieri pomeriggio lo hanno visto mentre camminava lungo corso Vittorio Emanuele II e hanno notato che camminava con uno strano rigonfiamento sotto il giubbotto all'angolo con via Chieti.

Gli agenti lo hanno così fermato ed hanno trovato sotto il giaccone quattro barattoli di Nutella da 600 grammi infilati nelle tasche interne. Il giovane, noto già alle forze dell'ordine, ha subito confessato il furto in un supermercato di via Bologna. Per lui è scattata la denuncia e la merce è stata restituita al supermercato.