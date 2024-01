Una distrae la negoziante, l'altra le ruba il portafogli nella borsa: coppia di ladre in azione in viale Marconi e non solo

Coppia di ladre in azione nei negozi, sia a Pescara che a Chieti. Tra le vittime anche la titolare di "UnCinElla" in viale Marconi 67.

Come lei stessa racconta, dopo aver visto quanto subìto da una collega di Chieti Scalo come riferito da ChietiToday, ad agire, la settimana scorsa, sono state due donne ben coperte con mascherina.

Mentre una ha distratto la titolare del negozio l'altra si è intrufolata fino nel bagno dove è riuscita a rubare il portafoglio contenuto nella borsa.

«Sono stata vittima di un furto nel mio negozio la settimana scorsa secondo la stessa identica dinamica e la stessa descrizione del furto accaduto a Chieti Scalo in via Benedetto Croce, in un negozio di abbigliamento», racconta la Marinacci, «mi hanno rubato il portafogli, tra l altro custodito in bagno dentro la borsa. Sono molto scaltre e addirittura una delle due che parla spagnolo, ha fatto anche un acquisto».

La negoziante ha anche condiviso un post per mettere in guardia gli altri commercianti: «Avviso a tutti i titolari di negozi zona Pescara e Chieti. Ci sono due ladre che si dilettano a fare furti in zona. È accaduto nel mio negozio UnCinElla Vintage, in via Marconi a Pescara il giorno 4 gennaio e l'11 gennaio si sono riproposte con la stessa dinamica in un negozio in via Benedetto Croce a Chieti Scalo. Sono due donne ben coperte con mascherina che, con fare disinvolto, riescono a rubare. Mentre una tiene impegnata l'esercente, l 'altra agisce. Una delle due parla spagnolo. Fate attenzione!».