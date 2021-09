Ruba alcuni telefoni nel negozio Apple di via Battisti: denunciato dai carabinieri

Un 34enne di nazionalità dominicana è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e violazione del foglio di via obbligatorio. La notte fra i 13 e 14 settembre, infatti, aveva forzato la porta del negozio Apple in via Cesare Battisti rubando alcuni telefoni.

I militari, dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza, hanno individuato e riconosciuto il 34enne mentre passeggiava per la città. Subito controllato, aveva addosso ancora parte della refurtiva riconsegnata al legittimo proprietario. A carico aveva anche un foglio di via obbligatorio dal Pescara valido fino al 2023.