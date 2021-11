Furto nella notte alle Naiadi: "Vandalizzati il desk e il bar" [FOTO]

L'altra notte, alle Naiadi di Pescara, è stato compiuto un furto, fortunatamente non di grande entità. Ovviamente i ladri hanno messo a soqquadro i locali del centro sportivo mentre erano in cerca di denaro. Così ieri mattina, come si legge sulla pagina Facebook delle Naiadi, gli uffici sono stati ritrovati in preda al disordine:

"Durante la notte hanno vandalizzato il desk e il bar portando via qualche spiccio. Non ci sono stati danni ingenti e non sono state rubate somme di denaro, dato che la notte non lasciamo nulla: è più l'amarezza di veder trattato così il nostro lavoro e un po' di pazienza per sanificare il tutto".

Secondo quanto confermato da alcune nostre fonti, ignoti sono entrati nottetempo nella struttura ma, appunto, non hanno sottratto soldi perché in cassa non c'era niente, così hanno dovuto ripiegare su ciò che sono riusciti a trovare al bar, portando via qualche pacchetto di patatine e, addirittura, le monetine lasciate dai clienti come mancia. Come si suol dire, un magro bottino.