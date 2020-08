Furto al Modavi di Pescara, rubate le batterie dei camion [FOTO]

Furto al Modavi di Pescara, dove sono state rubate le batterie dei camion. È stata la stessa associazione a darne notizia, tramite la sua pagina Facebook, aggiungendo che è già stata sporta denuncia contro ignoti. Il danno economico è stimato in 600 euro.

Ecco il testo del messaggio pubblicato in serata dal Modavi di Pescara: “E mentre le nostre squadre sono impegnate negli incendi dell'Aquila, qualche delinquente ha pensato bene di sottrarre alla nostra associazione le 4 batterie dei nostri camion, per un danno economico di 600 euro. In un momento in cui la nostra associazione, così come le altre, sta ancora facendo i conti con le spese dovute all'emergenza Covid 19, era proprio quello che ci voleva. Grazie...”.