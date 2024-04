Rubano mezzi agricoli di valore a Popoli Terme, ma il furgone va in avaria: ritrovato nell'Aquilano con parte del bottino [VIDEO]

In una sola notte, quella tra lunedì 15 e martedì 16 aprile avrebbero rubato attrezzi agricoli per il valore complessivo di 10mila euro in alcuni capanni di Popoli Terme e nelle rimesse dei contadini della vicina contrada Pantano, ma quattro giorni dopo e cioè la notte di sabato 20 aprile, a trovare il furgone con all'interno parte della refurtiva sono stati i carabinieri di Pescocostanzo. Il mezzo era stato lasciato a Rivisondoli a seguito, secondo quanto riferisce l'agenzia LaPresse, di un'avaria.

Si tratta di un Fiat Ducato all'interno del quale oltre a parte del materiale sottratto da rimesse e capanni nel corso del raid notturno di qualche giorno fa sarebbero stati trovati anche attrezzi atti allo scasso. Proseguono dunque le indagini per individuare i responsabili e il ritrovamento del mezzo potrebbe dare un importante contributo.

(Il video di uno dei capanni messi a soqquadro)