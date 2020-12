Ennesimo furto nel mercato coperto di Porta Nuova, ma scatta l'allarme e il ladro fugge [FOTO]

Nuovo furto messo a segno la notte scorsa nel mercato coperto di via dei Bastioni nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Il malvivente si è introdotto nella struttura di proprietà comunale passando da una finestra laterale in via Valerio Lucio dell'appartamento dell'ex custode.

Una volta all'interno è stata rotta la parete di cartongesso di fronte agli accessi dei bagni pubblici.

Poi sono state rubate le poche monete presenti nei banchi dei commercianti in un momento già difficile come questo per l'emergenza Covid-19. Dopo essersi accorti del furto i banconisti hanno avvisato le forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la polizia.

Come fa sapere l'assessore comunale al Commercio, Alfredo Cremonese, che ha mandato sul posto il responsabile dei mercati, per fortuna ha funzionato il sistema d'allarme e il ladro è fuggito rapidamento dopo aver danneggiato un solo registratore di cassa con un bottino di circa 70-100 euro.