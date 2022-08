Ruba sette bottiglie di liquori in un centro commerciale: denunciato un giovane

Un 32enne è stato denunciato ieri pomeriggio 7 agosto dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pescara. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata dal supermercato del centro commerciale "Delfino" nella zona nord della città, dove il 32enne era stato bloccato in quanto avrebbe tentato un furto. In particolare, approfittando del varco di sicurezza ha cercato di portare via dagli scaffali 7 bottiglie di liquore di varie marche, con placca antitaccheggio.

Le bottiglie venivano tutte recuperate e restituite al direttore del supermercato. Il giovane dovrà quindi rispondere di furto.