Furto di un'impalcatura edile e in un negozio di Spoltore: denunciate due persone dai carabinieri

Un uomo di Pescara è stato denunciato dai carabinieri per aver messo a segno un furto in un'attività commerciale. L'episodio è avvenuto all'interno di un negozio di Villa Raspa, dove ha asportato alcuni cosmetici dagli scaffali. La merce è stata subito recuperata e restituita al proprietario dell'attività. Sempre i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 60enne nato e residente a Chieti, per aver asportato un'impalcatura edile del valore di circa diecimila euro. Il cantiere si trovava a Spoltore, e qui l'uomo è entrato in azione caricando il materiale sulla sua autovettura aiutato da un complice in corso di identificazione.